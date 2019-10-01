Виталий Шашков о тренерской работе Карреры в "Крыльях": "Мы работаем с Божовичем - и точка"

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков прокомментировал слухи о возможном приглашении в клуб бывшего главного тренера "Спартака" Массимо Карреры в случае отставки нынешнего наставника команды Миодрага Божовича, пишет championat.com

"После игры с "Тамбовом" я уже говорил, что место Миодрага Божовича укрепилось, но оно и не шаталось. Посоветую всем не раскачивать ситуацию с тренером в нашем клубе. Возможное приглашение Карреры? Повторюсь, мы работаем с Божовичем - и точка", - отрезюмировал Шашков.