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Виталий Шашков о тренерской работе Карреры в "Крыльях": "Мы работаем с Божовичем - и точка" Победа над "Тамбовом" позволила "Крыльям" уйти с последнего места в турнирной таблице Александром Соболевым интересуется московский "Спартак" Управляющую организацию для "Самара Арены" учредят до конца года "Крылья Советов" завершили борьбу в Кубке России

Футбол Спорт

Виталий Шашков о тренерской работе Карреры в "Крыльях": "Мы работаем с Божовичем - и точка"

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков прокомментировал слухи о возможном приглашении в клуб бывшего главного тренера "Спартака" Массимо Карреры в случае отставки нынешнего наставника команды Миодрага Божовича, пишет championat.com

"После игры с "Тамбовом" я уже говорил, что место Миодрага Божовича укрепилось, но оно и не шаталось. Посоветую всем не раскачивать ситуацию с тренером в нашем клубе. Возможное приглашение Карреры? Повторюсь, мы работаем с Божовичем - и точка", - отрезюмировал Шашков.

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