Десять наград IV межрегионального фестиваля "Волга театральная" останутся в регионе

В понедельник, 30 сентября, в Самаре завершился IV межрегиональный фестиваль "Волга театральная", который проходил в рамках реализации национального проекта "Культура".

"Волга театральная" — это единственный фестиваль в ПФО, объединяющий профессиональные театры. Впервые он прошел в 2013 г. по инициативе Дмитрия Азарова. Тогда он был мэром Самары и возглавлял Ассоциацию городов Поволжья. С тех пор стало традицией проводить фестиваль раз в два года. Проведение фестиваля в этом году совпало с Годом театра в РФ, утвержденного Указом президента Российской Федерации Владимира Путина.

"Волга Театральная" — это конкурсный фестиваль, на нем работает высокопрофессиональное жюри, которое оценивает постановки по 10 номинациям. В этом году в конкурсной программе было представлено 14 спектаклей, поставленных артистами из 10 городов-участников: Самары, Уфы, Арзамаса, Нижнего Новгорода, Перми, Ульяновска, Набережных Челнов, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска. Еще два коллектива выступили вне конкурсной программы — это театр из Штутгарта с постановкой "Игрок" и Читы со спектаклем "Забайкальская кадриль".

В фестивале участвовали спектакли, премьеры которых состоялись в течение последних двух театральных сезонов, получившие высокую оценку театральной общественности.

"Еще одна важная составляющая фестиваля — это обмен опытом, возможность заключить договора на обменные гастроли, взаимные постановки. Мы не должны быть разрознены — мы делаем одно дело", — говорит председатель регионального отделения СТД России Владимир Гальченко. — На этом фестивале были представлены театры Самарской губернии. Мне очень приятно, что высокие награды остаются у нас — в Самаре и Тольятти. Это говорит об уровне наших театров на фоне театров Приволжского федерального округа".

За лучшую работу в разных номинациях жюри вручило 19 наград, половина из них останется в Самарской области. А вот гран-при фестиваля досталось Русскому драматическому театру "Мастеровые" из города Набережные Челны за спектакль "Варшавская мелодия".

Спектакли проходили на площадках театра "Самарская площадь", "Камерная сцена", театра юного зрителя "СамАрт", Самарского академического театра драмы имени М.Горького. На собственной площадке представил свой спектакль театр-студия "Грань". Всего за четыре фестивальных периода зрителям было представлено 56 спектаклей, посетителями фестиваля стали более 22 тыс. человек.

"Теперь нам остается ждать следующего, пятого фестиваля. Каждый год мы говорим и не устаем повторять: в Самаре замечательный зритель. Он удивительно все воспринимает. Как и нам, ему нравятся разные спектакли. В этом и есть смысл театра: мы за разным приходим и разное уносим с собой", — добавила Наталья Старосельская.

Лауреаты IV Межрегионального фестиваля "Волга театральная"

Лучшая женская роль ОЛЬГА ШЕБУЕВА за роль Мамаевой в спектакле "На всякого мудреца довольно простоты" А. Островского (Тольяттинский молодежный драматический театр).

Лучшая женская роль второго плана

НАТАЛЬЯ ДРОЗДОВА за роль Турусиной в спектакле "На всякого мудреца довольно простоты" А. Островского (Тольяттинский молодежный драматический театр).

ЕЛЕНА РАДИОНОВА за роль Анны в спектакле "Саня, Ваня, с ними Римас" В. Гуркина (Тольяттинский драматический театр "Колесо" имени народного артиста России Глеба Дроздова).

Лучшая мужская роль

АЛЕКСАНДР ФЕДЕРЯЕВ за роль Варравина в спектакле "Смерть Тарелкина" А. Сухово-Кобылина. (Государственный академический русский драматический театр Республики Башкортостан).

Лучшая мужская роль второго плана

АЛЕКСАНДР ДВИНСКИЙ за роль Римаса в спектакле "Саня, Ваня, с ними Римас" В. Гуркина (Тольяттинский драматический театр "Колесо" имени народного артиста России Глеба Дроздова).

ДМИТРИЙ ХОДЫРЕВ за роль Крутицкого в спектакле "На всякого мудреца довольно простоты" А. Островского (Тольяттинский молодежный драматический театр).

Лучшая женская эпизодическая роль

ЛЮДМИЛА СУВОРКИНА за роль Добчинского в спектакле "Ревизор " Н. Гоголя (Самарский театр "Самарская площадь").

ТАТЬЯНА НЕСТЕРОВА за роль Мажордома в спектакле "Тень" Е. Шварца (Арзамасский драматический театр).

Лучшая мужская эпизодическая роль

ДМИТРИЙ ПИВОВАРОВ за роль Лакея министра финансов в спектакле "Тень" Е. Шварца (Арзамасский драматический театр).

Лучший дуэт

РУСЛАН БУЗИН и АЛЕКСЕЙ ЯКИМАНСКИЙ в спектакле "Король" по И. Бабелю (Самарский театр драмы "Камерная сцена").

Лучшая режиссерская работа

АЛЕКСАНДР ИВАНОВ за постановку спектакля "Тень" Е. Шварца (Арзамасский драматический театр).

Лучшая сценография

ЯКОВ КАЖДАН за сценографию спектакля "Ревизор" Н. Гоголя (Ульяновский драматический театр имени И.А.Гончарова)

Лучший актерский ансамбль

Спектакль "Смерть Тарелкина" А. Сухово-Кобылина. (Государственный академический русский драматический театр Республики Башкортостан).

Лучшая работа молодого режиссера

АНТОН СВИТ за постановку спектакля "Смерть Тарелкина" А. Сухово-Кобылина (Государственный академический русский драматический театр Республики Башкортостан)

Лучшая роль молодой актрисы

АЛЕКСАНДРА ОЛВИНА за роль Гели в спектакле "Варшавская мелодия" Л. Зорина (Русский драматический театр "Мастеровые", г. Набережные Челны).

Лучшая роль молодого актера

ЭДГАРД АРУТЮНОВ за роль Сергея Головина в спектакле "Есть жизнь, есть смерть" по Л. Андрееву. (Самарский молодежный драматический театр "Мастерская").

Специальный приз жюри "Надежда"

Самарский молодежный драматический театр "Мастерская". За спектакль "Есть жизнь, есть смерть" по Л. Андрееву.

Специальный приз жюри "За создание поэтического мира"

Постановочная группа спектакля "Театр теней Офелии" по М. Энде (Д. Бокурадзе, А. Филипповский, А. Якиманская, Е. Ганзбург, А. Плаксин).

Гран-при фестиваля

Спектакль "Варшавская мелодия" Л. Зорина. Русский драматический театр "Мастеровые" (г. Набережные Челны).