Фестиваль "Театральное Приволжье" увидят в 14 регионах ПФО

1 октября во всех регионах ПФО впервые в России одновременно стартует телевизионный показ школьных и студенческих спектаклей фестиваля "Театральное Приволжье". Этот уникальный проект реализуется по инициативе полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова в объявленный президентом России Год театра.

28 дней в прайм-тайм на 14 региональных каналах ПФО (вещание на 21 кнопке) и на информационном канале кабельной сети "Дом.ру" — лучшие школьные и студенческие труппы, которые соревнуются в конкурсе.

Все участники — финалисты своих регионов. На первом этапе в проекте участвовали 7 тыс. юных актеров из 483 коллективов — 114 студенческих и 369 школьных. Конкурсные спектакли посмотрели около 114 тыс. зрителей ПФО.

Победители "Театрального Приволжья", занявшие первые места в своих категориях, получат по 200 тыс. руб. на постановку следующих спектаклей, за вторые места — по 140 тыс. руб., за третьи — 100 тыс. руб. Достойные призы будут вручены и лучшим актерам, режиссерам и участникам конкурса театральных афиш.

Цель проекта — расширение культурного кругозора молодежи. Молодые актеры не только соревнуются в сценическом мастерстве, но и активно участвуют в социальных акциях. Так, победители регионального этапа в Кировской области показывают постановку в домах-интернатах для престарелых и инвалидов и в детских реабилитационных центрах, а самарцы подготовили театральный квест для воспитанников областного Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Иволга".

Видеоверсии всех спектаклей-конкурсантов можно посмотреть также на сайте проекта театральноеприволжье.рф



