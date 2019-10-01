16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Мэрию Сызрани уличили в антиконкурентном сговоре с коммунальщиками Прокуратура нашла в Отрадном опасную детскую площадку В Тольятти выясняли причины отсутствия тепла в 158 домах Все образовательные учреждения Самары подключат к теплу до конца дня В Самаре разработали дизайн-код улиц

ЖКХ и благоустройство Общество

Мэрию Сызрани уличили в антиконкурентном сговоре с коммунальщиками

СЫЗРАНЬ. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 62
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Сызрани администрацию города уличили в нарушении прав участников рынка. Об этом сообщают пресс-служба ФАС России.

В июле 2018 г. администрация города приняла "дорожную карту" подготовки к осенне-зимнему периоду 2018-2019 гг. с учетом задолженности МУП "ЖЭС" - более 700 млн рублей. Согласно документу, с июня 2018 г. "ЖЭС" перестало являться единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) Сызрани.

После этого орган местного самоуправления обязан был предложить другим организациям подать заявку о присвоении им такого статуса. Однако 31 июля 2018 г. мэрия без конкурентной процедуры присвоила статус ЕТО ООО "Энергетик".

ФАС выдала предупреждение об устранении нарушения антимонопольного законодательства. Но администрация Сызрани не только не выполнила требований, но и пыталась обжаловать их в суде. 2 сентября 2019 г. суд подтвердил законность предупреждения.

В итоге ФАС возбудила административное дело по факту неисполнения предупреждения. В процессе рассмотрения дела обнаружились признаки заключения антиконкурентного соглашения между администрацией, МУП "ЖЭС" и ООО "Энергетик".

Гид потребителя

Фото на сайте

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

В Самаре прошел первый городской субботник

В Самаре прошел первый городской субботник

Коммунальная авария на пр. Ленина

Коммунальная авария на пр. Ленина

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3