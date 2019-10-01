Мэрию Сызрани уличили в антиконкурентном сговоре с коммунальщиками

В Сызрани администрацию города уличили в нарушении прав участников рынка. Об этом сообщают пресс-служба ФАС России.

В июле 2018 г. администрация города приняла "дорожную карту" подготовки к осенне-зимнему периоду 2018-2019 гг. с учетом задолженности МУП "ЖЭС" - более 700 млн рублей. Согласно документу, с июня 2018 г. "ЖЭС" перестало являться единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) Сызрани.

После этого орган местного самоуправления обязан был предложить другим организациям подать заявку о присвоении им такого статуса. Однако 31 июля 2018 г. мэрия без конкурентной процедуры присвоила статус ЕТО ООО "Энергетик".

ФАС выдала предупреждение об устранении нарушения антимонопольного законодательства. Но администрация Сызрани не только не выполнила требований, но и пыталась обжаловать их в суде. 2 сентября 2019 г. суд подтвердил законность предупреждения.

В итоге ФАС возбудила административное дело по факту неисполнения предупреждения. В процессе рассмотрения дела обнаружились признаки заключения антиконкурентного соглашения между администрацией, МУП "ЖЭС" и ООО "Энергетик".