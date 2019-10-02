Матч "Крыльев Советов" с "Сочи" рассудит Алексей Матюнин

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Матч 12-го тура Российской Премьер-лиги 2019/20 между "Крыльями Советов" и "Сочи" будет обслуживать судейская бригада во главе с Алексеем Матюниным, сообщает пресс-служба самарского клуба.