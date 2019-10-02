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Футбол Спорт

Матч "Крыльев Советов" с "Сочи" рассудит Алексей Матюнин

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Матч 12-го тура Российской Премьер-лиги 2019/20 между "Крыльями Советов" и "Сочи" будет обслуживать судейская бригада во главе с Алексеем Матюниным, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Денис Березнов; резервный судья — Евгений Турбин; инспектор — Владимир Овчинников.

Ранее Алексей Матюнин судил 14 игр с участием "Крыльев Советов". Из них самарцам удалось выиграть лишь одну. 10 встреч волжане проиграли и трижды сыграли вничью.

Напомним, матч "Крылья Советов" — "Сочи" состоится на стадионе "Фишт" в субботу, 5 октября. Начало в 20:00.

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