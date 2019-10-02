Матч "Крыльев Советов" с "Сочи" рассудит Алексей Матюнин

Матч 12-го тура Российской Премьер-лиги 2019/20 между "Крыльями Советов" и "Сочи" будет обслуживать судейская бригада во главе с Алексеем Матюниным, сообщает пресс-служба самарского клуба.
Ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Денис Березнов; резервный судья — Евгений Турбин; инспектор — Владимир Овчинников.
Ранее Алексей Матюнин судил 14 игр с участием "Крыльев Советов". Из них самарцам удалось выиграть лишь одну. 10 встреч волжане проиграли и трижды сыграли вничью.
Напомним, матч "Крылья Советов" — "Сочи" состоится на стадионе "Фишт" в субботу, 5 октября. Начало в 20:00.