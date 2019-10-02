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Театр Культура

В Театре оперы и балета показали "Сны спящей красавицы" с участием Дианы Вишневой

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 1 октября, в самарском академическом театре оперы и балета состоялся показ шоу "Сны спящей красавицы" с участием звезды мирового балета Дианы Вишневой, сообщает пресс-служба правительства Самарской области. Вместе с сотнями гостей и жителей региона насладиться представлением пришел губернатор Дмитрий Азаров.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Шоу "Сны спящей красавицы" — это интерпретация на тему знаменитой сказки, которая представляет собой комбинацию балета и трехмерных проекций. В постановке задействованы современные технологии, позволяющие воплощать метаморфозы образов из снов Спящей красавицы. Самара стала одним из немногих городов мира, где состоялся показ шоу: мировая премьера прошла в декабре 2018 г. в Майями и Нью-Йорке. В России постановка впервые была представлена пару недель назад в Санкт-Петербурге, а затем в Москве.

Помимо Дианы Вишневой, исполняющей роль принцессы Авроры, в проекте принимают участие дизайнер Тобиас Греммлер, который работает с певицей Бьорк, художник по костюмам самой Леди Гаги — Барт Хесс, хореограф Эдвард Клюг, EDM-пионеры NOISIA/ThijsdeVlieger, чья музыка звучит в голливудских блокбастерах. Партию Принца исполняет голландский артист балета, солист Штутгардского и Голландского национального балета Марайн Радемакер.

По окончании шоу Дмитрий Азаров поздравил Диану Вишневу с блистательным выступлением. Прима поблагодарила за теплый прием в Самаре и отметила, что с удовольствием вновь приедет в регион с гастролями.

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