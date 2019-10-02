В районе "Кошелев-проект" посадили аллею из 72 деревьев

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Жители "Кошелев-проекта" и сотрудники Управляющей компании "Авиакор-Стандарт" высадили целую аллею деревьев по ул. Мира. Место выбрано неслучайно. Аллея из 36 берез, 24 лип и 12 ив, расположенных в определенном порядке, была запланирована в рамках дизайн-проекта района.

Фото: Фото предоставлено автором