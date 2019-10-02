В районе "Кошелев-проект" посадили аллею из 72 деревьев

Жители "Кошелев-проекта" и сотрудники Управляющей компании "Авиакор-Стандарт" высадили целую аллею деревьев по ул. Мира. Место выбрано неслучайно. Аллея из 36 берез, 24 лип и 12 ив, расположенных в определенном порядке, была запланирована в рамках дизайн-проекта района.
"Аллея появилась в одном из самых красивых и видовых мест района, — рассказал директор УК "Авиакор-стандарт" Антон Ермолаев. — Начало октября — это время, когда деревья хорошо приживаются. Надеюсь, что посадка деревьев станет доброй традицией, и весной и осенью мы будем таким образом благоустраивать территорию, а в будущем наш молодой район станет зеленым".