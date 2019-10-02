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ЖКХ и благоустройство Общество

В районе "Кошелев-проект" посадили аллею из 72 деревьев

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители "Кошелев-проекта" и сотрудники Управляющей компании "Авиакор-Стандарт" высадили целую аллею деревьев по ул. Мира. Место выбрано неслучайно. Аллея из 36 берез, 24 лип и 12 ив, расположенных в определенном порядке, была запланирована в рамках дизайн-проекта района.

Фото: Фото предоставлено автором

"Аллея появилась в одном из самых красивых и видовых мест района, — рассказал директор УК "Авиакор-стандарт" Антон Ермолаев. — Начало октября — это время, когда деревья хорошо приживаются. Надеюсь, что посадка деревьев станет доброй традицией, и весной и осенью мы будем таким образом благоустраивать территорию, а в будущем наш молодой район станет зеленым".

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