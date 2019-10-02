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Суды Происшествия

Экс-директора нефтегорского "Водоканала" осудили за мошенничества

НЕФТЕГОРСК. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Нефтегорский районный суд вынес приговор бывшему руководителю ОАО "Водоканал" Александру Фатневу. Его обвиняли в мошенничестве в крупном и особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

С 2014 по 2015 г. Фатнев заключил три фиктивных договора с ООО "Метаком" и ООО "Самарская сервисная компания" на поставку электродвигателя, песка и работы по обслуживанию канализационных сетей города. При этом фактически материалы и оборудование не поставили, а работы выполняли сами работники "Водоканала". Ущерб от этого составил более 4 млн рублей.

Суд назначил наказание Фатневу четыре года лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, с осужденного взыскали оставшуюся часть ущерба после частичного возмещения 2,3 млн рублей, сохранив наложенный арест на его имущество. Приговор в законную силу не вступил.

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