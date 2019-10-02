АПЭК: Итоги единого дня голосования стали благоприятными для властей Самарской области

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) подготовило аналитический доклад "Политическая ситуация в Самарской области накануне и по итогам единого дня голосования". В нем подводятся итоги избирательных кампаний регионального и местного уровня – в первую очередь по довыборам в губернскую думу и гордуму Новокуйбышевска.

"Итоги единого дня голосования стали в целом благоприятными для региональных властей", — отмечается в докладе.

Напомним, на довыборах в губдуму по Безымянскому одномандатному округу № 11 и Приволжскому округу № 14 одержали победу соответственно Андрей Мастерков и Сергей Гринько, представляющие "Единую Россию". А в думе Новокуйбышевска партия получила 18 мест из 25.

При этом подчеркивается, что проблемы, которые "оседлала" оппозиция в ходе кампании в Новокуйбышевске, в том числе состояние и качество работы социальной инфраструктуры, могут оказать заметное влияние на повестку парламентской кампании в регионе. А повестка кампаний по одномандатным округам, тесно связанная с локальной тематикой, приобретает особое значение на фоне обсуждающегося увеличения процента депутатов, избранных по мажоритарной системе, в Госдуме следующего созыва.

"В этом смысле вполне логичной выглядит работа с локальной повесткой, которая проводится в ходе рабочих совещаний на местах под председательством губернатора Дмитрия Азарова (так, совещание по реализации нацпроектов, в частности, состоялось в Новокуйбышевске 28 августа 2019 года). Такой подход свидетельствует о том, что руководство региона даже на фоне муниципальных предвыборных кампаний, имеющих в основном локальный резонанс и предполагавших достаточно ограниченный уровень протестного голосования, организовало системную работу по снижению недовольства в регионе, что может дополнительно сработать на нейтрализацию политических рисков в связи с парламентской кампанией 2021 года и на более длительный период", — указывается в докладе.