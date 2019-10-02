В Жигулевске задержали самарца, перевозившего более 2 кг мефедрона

В отношении 23-летнего самарца, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Жигулевска.

По версии следствия, 24 сентября, машину, в которой ныне подозреваемый ехал в качестве пассажира, остановили сотрудники ДПС в Жигулевске, на 962 км трассы М-5. При осмотре в рюкзаке подозреваемого обнаружили пакеты с более чем 2 кг мефедрона, что относится к особо крупному размеру.

"Как пояснил задержанный, наркотик он собирался сбыть", — пояснили в прокуратуре Жигулевска.

Прокурор Жигулевска признал решение о возбуждении уголовного дела законным. Подозреваемый арестован. Следствие продолжается.

В прокуратуре напоминают, что за это преступление УК РФ предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.