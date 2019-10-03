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Сбербанк провел по исламским принципам сделок на 16 млрд рублей

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Портфель сделок на исламских принципах, проведенных Сбербанком, на октябрь 2019 г. составляет 16 млрд рублей. Еще шесть сделок на 4-5 млрд руб. находятся в работе. Об этом 3 октября в рамках экономического форума World Halal Day, проходящего в Самаре, сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Олег Ганеев.

Фото: Антон СЕНЬКО

По его словам, главное отличие партнерского, исламского банкинга от традиционного европейского - разделение не только прибылей, но и рисков.

Ганеев выделил два сегмента клиентов, обращающихся за партнерским финансированием: бизнесмены, склонные к нему по этическим соображениям, и предприниматели, контрагенты которых работают по этим принципам.

"Это не массовый продукт, а нишевая история. Но мусульманское население в стране растет. Тем более что есть регионы компактного его проживания - Поволжье, Северный Кавказ, крупные агломерации, такие, как Москва и Санкт-Петербург. Там спрос на данные услуги значителен", - отметил зампред Сбербанка.

При этом он сослался на опыт Великобритании, который показывает, что основные потребители этических банковских услуг - немусульманское население.

В качестве примера проведенных на исламским принципах операций Ганеев привел сделки по поставке зерна в страны Ближнего Востока и Персидского залива, а также документарные сделки по предоставлению гарантий на $220 млн в интересах российских производителей металлопродукции совместно с Исламским банком развития в Туркменистане.

Он также рассказал, что в Сбербанке сформирована кросс-функциональная рабочая группа, которая занимается вопросами партнерского финансирования и участвует в межведомственной рабочей группе при Центробанке, изучающей необходимость изменения нормативного регулирования для исламского банкинга.

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