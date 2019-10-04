Подведены итоги Всемирного дня чистоты

Акцию поддержали в Самаре, а также в 120 городах России.

Сотрудники компаний-участников региональных представительств Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ) приняли участие во Всемирном дне чистоты в 5 городах: Самаре, Москве, Нижнем Новгороде, Краснодаре, и Ростове-на-Дону.

"Всего в этих городах было собрано 35 тонн мусора, из них 9 тонн было собрано усилиями самарских волонтеров, — рассказала Анна Бушлякова, управляющий по корпоративным вопросам региона компании "Филип Моррис Интернэшнл" в России, председатель регионального представительства НСКВ в Самарской области. — Самара, безусловно, становится мощным центром развития корпоративного волонтерства в России. Главная цель наших инициатив — объединение волонтеров для достижения максимальных результатов на благо родного города. НСКВ всеми силами способствует этому. Уверена, наша практика станет примером для других социально ответственных компаний."

Всемирный день чистоты "Сделаем!" — это гражданский проект, цель которого — объединить общественные институты, бизнес, муниципальные образования, государственные органы и СМИ в одну команду для очистки природы от отходов потребления, привлечь максимальное внимание к проблеме засорения. Проект поддерживает раздельный сбор и переработку отходов, выступает за экологическое просвещение, продвижение принципов снижения потребления и устойчивого развития. В 2019 году в экологической акции приняли участие 133 страны.