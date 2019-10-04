Самарские риэлторы дали высокую оценку квартирам с Алисой

В "Кошелев-проекте" прошла экскурсия для сообщества риэлторов "Нмаркет.Про". Гости увидели новые объекты - ЖК "5 бульваров" и девятиэтажные дома в ЖК "Видный", познакомились с продуктом "Умные квартиры с голосовым помощником Алиса". Риэлторы высоко оценили новый маркетинговый продукт.

"Мне понравилась экскурсия, представление о "Кошелев-проекте" изменилось в лучшую сторону, - рассказала представитель сообщества "Нмаркет.ПРО" Дарина. - Хочу отметить хорошую организацию мероприятия, просторные квартиры в новых домах, хорошие планировки. Мы услышали интересный рассказ о том, как будет развиваться район, увидели "Алису" в деле в новых выставочных квартирах. У вашей экскурсии есть много плюсов: для риэлторов прозвучала очень важная информация о преимуществах и сильных сторонах района, о портрете клиента. Если позовете еще - мы приедем!"