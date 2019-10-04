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ВТБ снижает ставки по ипотеке по двум документам

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 7 октября ВТБ улучшает условия выдачи ипотечных кредитов в рамках программы "Победа над формальностями", снизив ставку на 0,25 п.п. до 8,9%. Специальное предложение действует до 31 декабря 2019 года.

Программа "Победа над формальностями" предполагает оформление жилищного кредита без подтверждения дохода. Для проведения сделки клиенту необходимо лишь два документа — паспорт и СНИЛС. Предложение позволяет оформить ипотеку на готовый объект, квартиру в новостройке и апартаменты площадью от 100 кв.м по ставке от 8,9%. Денежные средства могут быть выданы на срок до 20 лет с максимальной суммой до 30 млн рублей. При этом первоначальный взнос должен составлять от 30% от стоимости квартиры.

"Стратегические цели ВТБ — клиентоориентированность и цифровизация — обеспечивают максимально удобные для заемщиков банка услуги. Теперь клиент сможет получить решение по кредиту по двум документам всего за сутки по ставке от 8,9%. Мы уверены, что такое предложение позволит семьям решить жилищный вопрос не только быстрее, но и по выгодным ценовым параметрам", — комментирует Андрей Осипов, руководитель департамента розничных продуктов — старший вице-президент ВТБ.

За девять месяцев 2019 года в рамках программы "Победа над формальностями" банк заключил более 33 тыс. сделок на сумму около 80 млрд рублей, что на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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