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Здравоохранение Общество

Самарская область может стать одним из лидеров медицинского въездного туризма

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 4 октября, в рамках обширной программы VOLGA INVESTMENT SUMMIT & WORLD HALAL DAY (Волжский инвестиционный саммит и Всемирный день халяль) в отеле "Лотте" состоялись панельные дискуссии по различным вопросам здравоохранения и медицины.

На пленарном заседании "Перспективы развития медицинского туризма в России" обсуждали развитие в регионе медицинского кластера. Это инновационная модель организации процесса оказания медицинской помощи жителям Самарской области, ПФО, РФ и иностранным гражданам, основанная на профильном отборе, лечении, реабилитации и диспансерном наблюдении за пациентами.

Всего в Самарской области иностранным гражданам и жителям других регионов России доступно 118 медицинских организаций. В их число входят 58 больниц, 17 поликлиник, 15 диспансеров, 12 стоматологических поликлиник и 4 санатория. В системе здравоохранения нашей области работают более 11 тыс. врачей и 23 тыс. специалистов со средним медицинским образованием.

Высокотехнологичную медицинскую помощь, как наиболее перспективное направление развития медицинского туризма, оказывают в 20 медицинских организациях более чем по 20 направлениям хирургической и терапевтической направленности. К наиболее востребованным профилям относятся, прежде всего, "сердечно-сосудистая хирургия", "онкология", "травматология и ортопедия", "офтальмология" и "педиатрия".

С учетом ежегодного расширения применяемых в медицинских организациях Самарской области инновационных методов лечения, объемы оказания высокотехнологичной медицинской помощи увеличиваются. Так, в 2018 г. высокотехнологичная медицинская помощь была оказана  21 тыс. больных, в том числе - 2,5 тыс. детей. Объем оказанной высокотехнологичной медицинской помощи за последние три года увеличился более чем на 35%.

Плановую медицинскую помощь иностранным гражданам, как наиболее привлекательную для медицинского туризма в Самарской области, в 2018 г. получили 1 622 человека в 33 медицинских организациях нашей области. Это были пациенты более чем из 30 стран мира. ТОП-5 стран, которые составили 80% от всех обратившихся за медицинской помощью иностранных граждан в плановом порядке: Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Армения и Азербайджан.

С учетом географического расположения, почти 30% их этих граждан в 2018 г. прибыли к нам из Казахстана. Наиболее перспективные направления - это офтальмология, травматология и ортопедия, урология, нейрохирургия, онкология, а также применение методов экстракорпорального оплодотворения.

Президент Национального совета медицинского туризма Евгений Чернышев отметил, что Самарская область входит в топ-10 российских регионов по привлекательности для иностранных пациентов. "Она охватывает все три вида мотивации, которые заставляют иностранного пациента выезжать за пределы родного региона. Во-первых, это экономия. Вторая причина - высокие технологии оказания медицинской помощи. Самарская  область - перспективный регион для привлечения туристов из русскоязычных стран. И третье - это правовые разрывы, когда услуга в той или иной стране может быть не разрешена". Примером такой услуги эксперт назвал экстракорпоральное оплодотворение.

Сооснователь "Trust Medical Travel" (США) Энди Фрека: "Я убедился в том, что развитие медицинского туризма у вас уже идет масштабно, есть понимание, какие приоритеты нужно форсировать. У Самарской области очень хорошая стратегическая локация, современный аэропорт, прямые международные рейсы. Это огромный потенциал. Здесь на презентации я увидел такие технологии, которые мало где есть в мире. При этом, конечно, нужно понимать, что необходимо сопровождение, языковая поддержка иностранца на протяжении всего пребывания здесь. Нужно, чтобы у иностранного пациента осталось хорошее впечатление не только о медицине, но и вообще о городе, о регионе".

"По мнению экспертов, принявших сегодня участие в обсуждении, у Самарской области есть все, чтобы стать одним из лидеров медицинского въездного туризма в Российской Федерации, - сказал заместитель министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко. - Для этого у нас сформирован медицинский кластер, который объединяет как учреждения государственных форм собственности, так и частные медицинские организации. Есть великолепный практический, интеллектуальный, научный потенциал, хорошая логистика. Поэтому нам вполне по силам в разы увеличить количество пациентов, которые будут получать плановую медицинскую помощь, не только из других регионов России, но и из других стран мира".

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