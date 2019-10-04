"Умные" квартиры с помощником "Алиса" в корне меняют представление о комфортном жилье

У жителей Самарской области появилась возможность первыми увидеть новый продукт — "умные" квартиры с голосовым помощником Алиса. Только в октябре можно записаться на бесплатную экскурсию по телефону 331-3000.

С помощью технологии "Умный дом" вы получаете полный удалённый контроль над всеми системами своего жилья. Информацию о состоянии квартиры вы получаете через мобильное приложение. Для вашего ребенка "Алиса" станет не только другом, но также поможет разобраться в устройстве современного мира и развить способности с помощью специальных программ. Управляйте бытовыми приборами, включайте любимые фильмы и музыку при помощи голоса или попросите "Алису" рассказать вашему малышу сказку. Контроль и автоматизация всех систем — это и есть "умный дом". Благодаря технологии "Умный дом" цифровыми и умными стали комфортные, современные квартиры "Кошелев-проекта".