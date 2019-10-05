Регион вышел в лидеры нацпроекта по повышению производительности труда

Самарская область названа в числе лидеров по реализации нацпроекта по повышению производительности труда. Об этом заявил журналистам на форуме "День промышленности Ярославской области" заместитель министра экономического развития России Петр Засельский.

"Если называть явных лидеров, то это Белгородская область, Самарская область, Пермский край, Татарстан, Нижегородская область", — цитирует ТАСС заявление Петра Засельского о регионах, которые опережают других в реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости", инициированном президентом России Владимиром Путиным.

Самарская область стала одним из шести пилотных регионов нацпроекта, где под управлением экспертов ФЦК предприятия первыми начали внедрять принципы бережливого производства. Сейчас экспертную поддержку участникам нацпроекта оказывают также эксперты регионального центра компетенций (РЦК).

В проекте по повышению производительности труда участвуют уже 46 предприятий губернии, до конца 2019 года их количество составит 55, а к концу 2024 года участниками нацпроекта должны стать 250 предприятий Самарской области.

Экспертную поддержку предприятиям по внедрению системы бережливого производства оказывают четыре эксперта ФЦК в статусе руководителя проекта. Как сообщил руководитель проекта ФЦК Константин Пашутин, до конца 2019 года под управлением Федерального центра компетенций должны реализовывать нацпроект 24 самарских предприятия, остальным оказывают поддержку эксперты РЦК.

Оценивая результаты самарских участников нацпроекта, Константин Пашутин отметил: "Все предприятия, которые под управлением ФЦК уже реализовали пилотные проекты по внедрению системы бережливого производства, выполнили поставленные целевые показатели. Завершив оптимизацию выбранного с нашим участием производственного потока, они сейчас продолжают работу по расширению своих проектов. Специалисты предприятий, которые этим занимаются, прошли необходимую подготовку у наших экспертов".