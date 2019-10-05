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Преступления Происшествия

Инспекторы ДПС задержали угонщиков автомобиля в Кинель-Черкассах

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители села Кинель-Черкассы угнали автомобиль у знакомого и были задержаны сотрудниками полиции.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, 26 сентября текущего года инспектора ДПС ГИБДД ОМВД России по Кинель-Черкасскому району, находясь на маршруте патрулирования, обратили внимание на автомобиль ВАЗ 211340 "Лада", нарушающий ПДД.

Машина ехала по центру села Кинель-Черкассы с выключенными осветительными приборами. Сотрудники полиции потребовали остановиться, но водитель проигнорировал и попытался скрыться. Вскоре транспортное средство было остановлено на окраине населенного пункта. Полицейские заметили, как двое молодых людей покинули автомобиль и скрылись.

Правоохранители осмотрели автомобиль, собрали необходимые улики. Вскоре, в ходе проведения оперативных мероприятий, личности находившихся в транспортном средстве молодых людей были установлены. Полицейские прибыли к одному из них домой, где оба разыскиваемых были задержаны. Установлено что, скрывшись, они добрались до дома, где остались ночевать. Задержанными оказались ранее не судимые местные жители 19 и 18 лет.

Предполагаемые злоумышленники признались в содеянном и рассказали, что угнали транспортное средство у своего знакомого и хотели покататься.

Владелец транспортного средства был удивлен. Он рассказал, что спал дома и узнал об угоне утром от правоохранителей.

Но в отношении молодых людей все же возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 166 УК РФ. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.  Следствие продолжается.

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