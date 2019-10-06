В "Мягком кинотеатре" покажут новый "Вишневый сад"

11 октября в ТРК Гудок можно попасть на легендарную постановку Льва Додина по пьесе А. Чехова.

Новое прочтение пьесы уже снискало восторженные отзывы по всему миру. Додин отвергает привычный взгляд на чеховскую пьесу, стремясь вскрыть в ней другую истину и смыслы, соединить комедийные и драматические моменты по заветам драматурга.

Главная героиня чеховского "Вишневого сада", помещица Раневская, вынуждена продать фамильное имение с уникальным садом, чтобы не разориться окончательно. Аукцион превращается в настоящую катастрофу, ведь на торги выставляется не дом, а вся прожитая в нем жизнь.

В интерпретации Додина грядущая "новая жизнь" окажется куда страшнее старой, а образ сада станет не только символом ностальгии, но и воплощением человеческой истории.

В ролях главные звёзды Малого драматического театра — Театра Европы: Ксения Раппопорт (Раневская), Елизавета Боярская (Варя), Данила Козловский (Лопахин) и другие известные актёры.

Спектакль получил главную театральную премию страны "Золотая маска" и заслужил Национальную премию французской ассоциации профессиональных критиков.

Начало сеанса в 19:30.

Билеты по ссылке: smr.comfortkino.ru.