В реке Кинель в с. Тимашево утонул маленький ребенок

В субботу, 5 октября, диспетчеру поисково-спасательной службы Самарской области поступило сообщение, что в реке Кинель в селе Тимашево Кинель-Черкасского района утонул восьмилетний ребёнок, об этом сообщили в областной ПСС.

Очевидцы ЧП рассказали спасателям, что мальчик играл с другими детьми на берегу реки, и у него упал в воду один из кроссовок. Ребенок потянулся за ним, упал в реку и утонул, так как вода уже холодная и течение в том месте сильное.

В 15:15 водолазный отряд Поисково-спасательной службы Самарской области выехал к месту происшествия.

В 18:10 тело утонувшего ребёнка было обнаружено на глубине трех метров в 15 метрах от берега и поднято на берег.