В Самаре заработает "горячая линия" по вопросам подключения к отоплению

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С понедельника, 7 октября, в Самаре будет запущена "горячая линия", по которой горожане могут обращаться с возникшими вопросами по подключению к теплоисточникам, сообщает пресс-служба мэрии областной столицы. У жителей будет возможность передавать свои обращения по телефонам как департамента городского хозяйства и экологии, так и районных администраций.

Фото: пресс-служба мэрии Самары