В Самаре заработает "горячая линия" по вопросам подключения к отоплению

С понедельника, 7 октября, в Самаре будет запущена "горячая линия", по которой горожане могут обращаться с возникшими вопросами по подключению к теплоисточникам, сообщает пресс-служба мэрии областной столицы. У жителей будет возможность передавать свои обращения по телефонам как департамента городского хозяйства и экологии, так и районных администраций.
Все вопросы, которые поступят на "горячую линию", будут находиться на контроле профильных специалистов до полного их исполнения.
"Горячая линия" департамента городского хозяйства и экологии:
- 337-90-16 — с 08:30 до 17:30 (в рабочее время; пятница — до 16:30);
- 266-54-54 — круглосуточно.
Телефоны "горячей линии" внутригородских районов Самары:
Железнодорожный район:
- отдел по ЖКХ и благоустройству администрации района: 339-01-53 — с 08:30 до 17:30 (в рабочие дни);
- оперативный дежурный района — 339-01-50 (круглосуточно);
Кировский район:
оперативный дежурный района — 995-05-26 (круглосуточно);
Красноглинский район:
- отдел по ЖКХ и благоустройству администрации района: 950-49-66, 950-22-87 — с 08:30 до 17:30 (в рабочие дни);
- оперативный дежурный района — 950-03-13 (круглосуточно);
Ленинский район:
- отдел по ЖКХ и благоустройству администрации района: 339-27-60 — с 08:30 до 17:30 (в рабочие дни);
- оперативный дежурный района — 339-27-74 (круглосуточно);
Октябрьский район:
- отдел по ЖКХ и благоустройству администрации района: 337-02-57, 335-45-17 — с 08:30 до 17:30 (понедельник — четверг), с 08:30 до 16:00 (пятница — воскресенье);
- оперативный дежурный района — 334-57-39 (круглосуточно);
Промышленный район:
- отдел по ЖКХ и благоустройству администрации района: 995-40-27 — с 08:30 до 17:30 (в рабочие дни);
- оперативный дежурный района — 995-00-59 (круглосуточно);
Самарский район:
- отдел по ЖКХ и благоустройству администрации района: 333-54-18 — в рабочие дни с 08:30 до 17:30 (понедельник — четверг), с 08:30 до 16:30 (в пятницу);
- оперативный дежурный района — 333-39-53 (круглосуточно);
Советский район:
- отдел по ЖКХ и благоустройству администрации района: 262-03-81 — в рабочие дни с 08:30 до 17:30 (понедельник — четверг), с 08:30 до 16:00 (в пятницу);
- оперативный дежурный района — 262-46-21 (круглосуточно);
Куйбышевский район:
- отдел по ЖКХ и благоустройству администрации района: 330-68-32 — с 08:30 до 17:30 (в рабочие дни);
- оперативно-диспетчерская служба района — 330-05-54 (круглосуточно).