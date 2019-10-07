16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Театре оперы и балета представили "Сны спящей красавицы" с участием Дианы Вишневой Фестиваль "Театральное Приволжье" увидят в 14 регионах ПФО Десять наград IV межрегионального фестиваля "Волга театральная" останутся в регионе В филармонии представят спектакль на льду "Дракула" Самарский театр оперы и балета представит премьеру "Бахчисарайского фонтана"

Театр Культура

Руководитель театральной студии "Шекспир": "Район "Кошелев" чем-то похож на Англию"

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 34
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Своими малоэтажными домами район "Кошелев" кому-то напоминает города в Германии, а узкими улицами — Францию. У руководителя театральной студии "Шекспир" Вячеслава Кулькова этот район ассоциируется с Англией:

Фото: Фото предоставлено автором

"Наше место жительства напоминает остров: вроде бы и город, а в то же время своя отдельная история. Район "Кошелев" чем-то похож на Англию: она входит в Соединенное Королевство, относится к Европе, но это не мешает ей быть отдельным миром", — поделился Вячеслав.

В новом выпуске проекта "Жизнь в стиле К" руководитель студии рассказал, почему ему нравится работать с детьми, и каких успехов успели добиться его воспитанники.

Гид потребителя

Фото на сайте

Фестиваль "Пластилиновый дождь": героические артисты и холод

Фестиваль "Пластилиновый дождь": героические артисты и холод

Театр оперы и балета показал концерт памяти Никиты Долгушина

Театр оперы и балета показал концерт памяти Никиты Долгушина

В театре оперы и балета показали "Князя Владимира"

В театре оперы и балета показали "Князя Владимира"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3