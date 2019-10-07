Руководитель театральной студии "Шекспир": "Район "Кошелев" чем-то похож на Англию"

Своими малоэтажными домами район "Кошелев" кому-то напоминает города в Германии, а узкими улицами — Францию. У руководителя театральной студии "Шекспир" Вячеслава Кулькова этот район ассоциируется с Англией:

"Наше место жительства напоминает остров: вроде бы и город, а в то же время своя отдельная история. Район "Кошелев" чем-то похож на Англию: она входит в Соединенное Королевство, относится к Европе, но это не мешает ей быть отдельным миром", — поделился Вячеслав.

В новом выпуске проекта "Жизнь в стиле К" руководитель студии рассказал, почему ему нравится работать с детьми, и каких успехов успели добиться его воспитанники.