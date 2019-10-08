Самарцы просят перекрыть дорогу, соединяющую Московское шоссе и ул. Ново-Садовую

В понедельник, 7 октября, на прием к спикеру гордумы Самары Алексею Дегтеву обратились две местные жительницы с просьбой перекрыть проезд по внутриквартальной дороге, фактически соединяющей Московское шоссе и ул. Ново-Садовую.

По словам заявительниц, на пересечении пр. Кирова, Московского шоссе и ул. Губанова находится новый многоэтажный комплекс, автомобили жителей которого утром и вечером движутся по дороге непрерывным потоком. Женщины обеспокоены тем, что рядом находятся школа №124 и детская площадка. Они сообщили, что некоторые родители, чтобы защитить детей, готовы установить поперек дороги бетонный блок.

Алексей Дегтев отметил, что ситуация требует изучения и на место в ближайшее время будет организован депутатский выезд.