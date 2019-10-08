16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Станислав Черчесов: "Соболев заслужил вызов в сборную" Александр Соболев: "Скауты "Арсенала" действительно приезжали на меня посмотреть" Форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев вызван в сборную России "Крылья" одержали победу над "Сочи" "Манчестер Юнайтед" просматривает Александра Соболева

Футбол Спорт

Станислав Черчесов: "Соболев заслужил вызов в сборную"

МОСКВА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал sovsport.ru вызов в сборную форварда "Крыльев Советов" Александра Соболева. По словам наставника национальной команды, общественность никак не повлияла на это решение, приглашение в сборную футболист заслужил.

"Мы всех кандидатов внимательно отсматриваем. И, конечно, высокая результативность Соболева в "Крыльях" не прошла мимо нас. Но всему свое время. Голы — это одно, требования сборной — совсем другое. Не надо ничего делать искусственно. Сейчас ситуация сложилась таким образом, что услуги Соболева понадобились. Вот он и получил вызов. И это произошло естественным путем, человек этот вызов заслужил, а не попал в команду по требованиям трудящихся", - отметил Станислав Черчесов.

Тренер сборной отметил, что Соболев приступил к тренировкам очень активно, "как будто всю жизнь с нами работал. И это очень хорошо".

Гид потребителя

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3