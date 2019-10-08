Станислав Черчесов: "Соболев заслужил вызов в сборную"

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал sovsport.ru вызов в сборную форварда "Крыльев Советов" Александра Соболева. По словам наставника национальной команды, общественность никак не повлияла на это решение, приглашение в сборную футболист заслужил.

"Мы всех кандидатов внимательно отсматриваем. И, конечно, высокая результативность Соболева в "Крыльях" не прошла мимо нас. Но всему свое время. Голы — это одно, требования сборной — совсем другое. Не надо ничего делать искусственно. Сейчас ситуация сложилась таким образом, что услуги Соболева понадобились. Вот он и получил вызов. И это произошло естественным путем, человек этот вызов заслужил, а не попал в команду по требованиям трудящихся", - отметил Станислав Черчесов.

Тренер сборной отметил, что Соболев приступил к тренировкам очень активно, "как будто всю жизнь с нами работал. И это очень хорошо".