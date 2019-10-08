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Преступления Происшествия

На руководителя КПК "Строительно-сберегательная касса" возбудили уголовное дело

ТОЛЬЯТТИ. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти возбудили уголовное дело после проверки кредитного потребительского кооператива "Строительно-сберегательная касса". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Весной 2019 г. прокуратура Тольятти многочисленные нарушения законодательства в сфере кредитования в кооператива. Среди нарушений были: ненадлежащее ведение реестра членов кооператива; внутренние правила, не отвечающие требованиям законодательства; а также заключение договоров потребительского займа с нарушением требований ФЗ "О потребительском кредите (займе)".

Так, к договорам о передаче личных сбережений заключали дополнительные соглашения о предоставлении пайщикам дополнительных 1,05% к договору, что влекло повышение общего размера процентной ставки до 15% и превышение установленного законом предельного размера 13,95%.

По результатам весенней проверки прокуратура внесла председателю кооператива представление об устранении нарушений. Также в отношении юрлица возбудили административное дело по ч. 4 ст. 15.38 КоАП РФ ("Нарушение законодательства РФ о кредитной кооперации и законодательства о сельскохозяйственной кооперации").

УФАС привлекло кооператив к административной ответственности за ненадлежащую рекламу в тольятинской газете "Презент", обещающую ежемесячный рост сбережений потенциальных членов кооператива.

Позже по материалам прокурорской проверки возбудили и уголовное дело в отношении руководителя кооператива по ст. 172.2 УК РФ ("Организация деятельности по привлечению денежных средств"). Сейчас председатель кооператива находится под домашним арестом.

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