КПК "Строительно-сберегательная касса" оштрафовали за слишком многообещающую рекламу

После обращения прокуратуры Тольятти УФАС по Самарской области признало ненадлежащей рекламу кредитного потребительского кооператива "Строительно-сберегательная касса". Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По мнению прокуратуры, реклама содержала обещание будущей эффективности деятельности (доходности вложений), а именно ежемесячный рост сбережений потенциальных членов. Кроме того, в ней были ложные сведения об изготовителе товара, а также заверение, что организацию одобряют органы госвласти.

В итоге ЦБ РФ привлек КПК "Строительно-сберегательная касса" к административной ответственности и оштрафовал на 15 тыс. рублей.