16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
КПК "Строительно-сберегательная касса" оштрафовали за слишком многообещающую рекламу 3 августа будет временно ограничено движение транспорта по дублеру Московского шоссе В выходные на самарской набережной будут музыка, капоэйра и "летающие тарелки" Усольская соляная ярмарка открылась в Шигонском районе Геннадий Котельников стал президентом СамГМУ

Общество

КПК "Строительно-сберегательная касса" оштрафовали за слишком многообещающую рекламу

ТОЛЬЯТТИ. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 33
Версия для печати

После обращения прокуратуры Тольятти УФАС по Самарской области признало ненадлежащей рекламу кредитного потребительского кооператива "Строительно-сберегательная касса". Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По мнению прокуратуры, реклама содержала обещание будущей эффективности деятельности (доходности вложений), а именно ежемесячный рост сбережений потенциальных членов. Кроме того, в ней были ложные сведения об изготовителе товара, а также заверение, что организацию одобряют органы госвласти.

Согласно ФЗ "О рекламе" реклама финансовых услуг и деятельности не должна содержать гарантии или обещания в будущем эффективности деятельности (доходности вложений), в том числе основанные на реальных показателях в прошлом, если такая эффективность деятельности (доходность вложений) не может быть определена на момент заключения соответствующего договора.

В итоге ЦБ РФ привлек КПК "Строительно-сберегательная касса" к административной ответственности и оштрафовал на 15 тыс. рублей.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Чапаевске проходят дворовые фестивали "Дети – детям"

В Чапаевске проходят дворовые фестивали "Дети – детям"

В Чапаевске отпраздновали День молодежи

В Чапаевске отпраздновали День молодежи

В Кинель-Черкасском районе широко отметили День Святой Троицы

В Кинель-Черкасском районе широко отметили День Святой Троицы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1