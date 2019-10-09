"СамАрт" открыл продажу билетов на новую сцену

"СамАрт" назвал даты премьеры спектакля "Трехгрошовая опера" и открыл продажу билетов. Это первый спектакль на новой сцене, билеты на который можно купить в кассе театра.
Премьера спектакля "Трехгрошовая опера" (18+) пройдет 10, 11, 12, 14, 15 декабря.
Спектакль выпускает режиссер из Германии Доминик Бюттнер, он же ставит хореографию. Художник-постановщик премьеры — Арсений Радьков (Москва), музыкальный руководитель — Василий Тонковидов, художник по свету — Евгений Подъездников (Москва).
Напомним, эскиз спектакля по пьесе Бертольта Брехта показали в 2017 г. на лаборатории "Молодая режиссура".