"СамАрт" открыл продажу билетов на новую сцену

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"СамАрт" назвал даты премьеры спектакля "Трехгрошовая опера" и открыл продажу билетов. Это первый спектакль на новой сцене, билеты на который можно купить в кассе театра.