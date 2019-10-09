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Строительство Строительство и недвижимость

В границах улиц Алма-Атинской и Стара-Загоры построят новый жилой квартал

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ОАО "Талисман" получил разрешение городских властей для подготовки документации по планировке территории в границах улиц Алма-Атинской, Стара-Загоры в Кировском районе Самары. Соответствующее постановление размещено на сайте городской мэрии.

На участке в 10,29 га компания планирует построить жилой квартал с парковками, детским садом, торговыми площадями, кабинетом врача общей практики и пунктом полиции. Также проектом предполагаются спортивные и детские площадки, озеленение. Жилые здания займут площадь в 8,4 тыс. кв. метров, поселиться там смогут 4288 человек.

Застройщик должен будет полностью очистить участок от старых инженерных коммуникаций и проложить новые. Также компании придется добиться смены зонирования нескольких земельных участков с Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) на зону многоэтажной жилой застройки.

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