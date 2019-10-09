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Общество

В регионе 3 тыс. работников старшего поколения бесплатно повысят квалификацию

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 9 октября, под председательством заместителя председателя облправительства Александра Фетисова прошло заседание межведомственной рабочей группы по мониторингу социально-экономической ситуации и занятости населения.

Главной темой обсуждения стала поддержка занятости и повышение конкурентоспособности людей старшего поколения.

"Благодаря инициативе главы региона в Самарской области принят комплекс мер социальной поддержки граждан данной категории. Региональным правительством утверждена дорожная карта по содействию занятости работников предпенсионного возраста", — сообщил Александр Фетисов.

Особое внимание уделяется недопущению дискриминации на рынке труда по возрастному признаку.
Развернута работа по реализации мероприятий по профессиональному обучению граждан предпенсионного возраста в рамках национального проекта "Демография", реализуемого в стране по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

Как рассказала заместитель министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова, наш регион активно подключился к обучению и повышению квалификации людей предпенсионного возраста. По объему привлеченных федеральных средств регион входит в пятерку субъектов ПФО.

На сегодняшний день договоры заключены с 259 предприятиями региона на обучение 3100 работников предпенсионного возраста. Активными партнерами по обучению стали ПАО "АвтоВАЗ", ПАО "Кузнецов", АО "РКЦ "Прогресс", АО "Лада-ИМИДЖ", АО "Самарский электромеханический завод", ООО "Самарский Стройфарфор", ЗАО "АКОМ", ООО "ТПВ-Рус".

Граждане обучаются как по рабочим профессиям, так и по специальностям служащих. Формы обучения — от очных до дистанционных. Любой человек предпенсионного возраста, не только работающий, может обратиться в центр занятости по месту жительства и подать заявку на бесплатное обучение.

Успешным опытом реализации обучения как работающих, так и незанятых граждан категории 50+ поделились представители администраций Отрадного, Красноармейского и Шенталинского районов. Например, в Отрадном на сегодня заключено 16 договоров на обучение 116 граждан предпенсионного возраста.

Александр Фетисов отметил, что необходимо и далее информировать население старшего возраста о возможностях переобучения, а также активнее привлекать к реализации нацпроекта работодателей области.

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