"Абилимпикс" стартует в Самаре

В понедельник, 6 мая, в Центре профессионального образования Самарской области состоялась пресс-конференция, посвященная старту регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" президентской платформы "Россия — страна возможностей".
Об инклюзивном образовании в регионе, о том, как расширить возможности ребят с ограниченными возможностями за счет вовлечения их в социальную деятельность, в том числе в творческие и образовательные инициативы, рассказала руководитель управления профессионального образования и науки минобрнауки Самарской области Кристина Кузьмина.
"Движению "Абилимпикс" в России в этом году исполняется 10 лет. Наш регион был участником самого первого Национального чемпионата. Это не просто конкурс профессионального мастерства. Участники чемпионата выполняют сложнейшие задания, показывают свои навыки, получают возможность социализироваться, найти профессию и трудоустроиться. Сегодня мы видим, что количество молодых людей с инвалидностью, готовых продолжить обучение в колледжах и техникумах, растет, мы видим их нацеленность на будущее трудоустройство и профессиональную самореализацию", — отметила Кристина Кузьмина.
Ежегодно перечень компетенций регионального чемпионата обновляется с учётом интересов конкурсантов и потребностей региона. В этом году в чемпионат Самарской области включены новые направления: "Информационная безопасность", "Жестовое искусство", "Гончарное дело" и "Копирайтинг". Всего в чемпионате заявлено 48 компетенций, в которых будут состязаться конкурсанты в трёх возрастных категориях: школьники, студенты и специалисты.
"Чемпионат стартовал с компетенции "Жестовое искусство", по остальным 47 компетенциям состязания пройдут с 15 по 17 мая на 24 площадках образовательных организаций Самарской области. Участниками чемпионата станут 516 конкурсантов. Они продемонстрируют свое мастерство по самым разным направлениям: образование, медицина, информационные и промышленные технологии, сервис и услуги", — рассказала директор Центра профессионального образования Самарской области Ольга Нисман.
В числе нововведений 2024 года — проведение двух фестивалей в рамках чемпионата "Абилимпикс". Для людей с тяжелыми и множественными нарушениями развития организуют "Фестиваль возможностей". "Фестиваль знакомства с профессиями" предназначен для детей с инвалидностью и ОВЗ, которые сейчас ходят в детский сад или учатся в начальной школе.
Решать вопросы интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, обеспечения им равных условий в получении образования и профессии можно только вместе. Поэтому ЦПО Самарской области и региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" подписали соглашение о сотрудничестве.
"У нас много точек соприкосновения и перспектив для сотрудничества. Например, мы реализуем направление "Созидательный труд", где ребята знакомятся с профессиями, организуем для них экскурсии и встречи со специалистами. С "Абилимпикс" мы можем расширить это направление, работать вместе и получить качественное развитие в вопросах профориентирования и вовлечения ребят в интересные и нужные профессии. Это очень важно для ребят, для их будущего и для той отрасли, специалистами которой они станут", — подчеркнула заместитель председателя Совета регионального отделения "Движение первых" Самарской области Олеся Мокеева.
Победители регионального этапа смогут принять участие в Национальном чемпионате "Абилимпикс", который традиционно пройдет в Москве в октябре текущего года. Ежегодно отличившимся участникам и их наставникам выплачивается премия Губернатора Самарской области. Победители и призеры Национального чемпионата награждаются также сертификатами на право получения дополнительного образования или приобретения специализированных технических средств реабилитации.
Последние комментарии
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!
А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.
Кто-нибудь из аналитиков прогнозировал варианты, которыми могут закониться подобные эксперименты со стайными хищниками, обитающими в ареале человека? Вангуется мне, что оштрафуют несколько кастрюлесоцев... Резко сократится кормёжка. Но тогда голодающие стаи станут просто охотиться за наименее слабыми особями социума - за детьми. За покусы - администрация разорится расплачиваться идо них дойдёт - нетсамоходных прищепок - и нет проблем. Хорошо ещё если летальных случаев не будет!
ЗООЗАЩИТНИКИ! Сохраните это решение суда !!! И помните, никто не имеет права запрещать кормить бездомных животных !!! Всегда ссылайтесь на это решение суда . ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА от 3 июля 2019 г. по делу № 33-11353/2019) Кормить и давать кров бездомным животным не только можно, но и нужно, потому что сострадание и гуманное отношение к животным без владельцев – это обязанность каждого гражданина РФ в силу ст. 4, ст. 17 Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Закон № 498-ФЗ), а внешнее проявление сострадания и гуманного отношения как раз и состоит в заботе о сохранении жизни животных без владельцев, в том числе в их кормежке и защите от плохой погоды. На это указал региональный суд, отклоняя "добрососедский" иск об обязании сломать будку для собаки и запрете кормления бродячих псов (определение Ростовского областного суда от 3 июля 2019 г. по делу № 33-11353/2019) https://vk.com/tvoridobroroslavl?w=wall689241568_476 ********************************** В соответствии со ст. 4 и 17 Закона об ответственном обращении с животными1, «сострадание и гуманное отношение к животным без владельцев являются обязанностью всех граждан», а внешнее проявление такого отношения и состоит в том числе в их кормлении и «предотвращении негативного воздействия на их здоровье погодных явлений» (можно и нужно собакам ставить/строить укрытие/будки, а так же кормить). Законом об ответственном обращении с животными установлено, что животные являются существами, способными испытывать эмоции и физические страдания, и относиться к ним следует нравственно и гуманно. То есть в нашем законодательстве установлены право и даже моральная обязанность кормить и заботиться в том числе о животных без хозяина. Закон разрешает любителям животных ухаживать за бродячими собаками и кошками Часть 3 ст. 17 Конституции РФ . ********************************** Пост Бурматова В.В. ⚡️ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЗАПРЕТЫ НА КОРМЛЕНИЕ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРОТИВОЗАКОННЫ - ПРОКУРАТУРА ‼️ Субъекты РФ, пытающиеся на региональном уровне ввести запрет на кормление безнадзорных животных и на взаимодействие волонтёров с ними, делают это незаконно: такие решения противоречат федеральному законодательству и должны быть опротестованы прокуратурой. Мы это с вами и так знали, я тут подробно писал об этом, но не все чиновники умеют читать, поэтому иногда принимают глупые, вредные и непрофессиональные решения как в Челябинской области, где на на федеральный уровень скандал с запретом волонтёрам заботиться о бездомных животных (а больше в регионе о них заботиться некому: остальные пилят 330 миллионов, выделенных на это в то время как стаи собак бегают в центральном городском парке, где какой-то маньяк стреляет по ним из ружья, добивая потом кольями). 😹 Вообще, когда челябинские чиновники пытаются поработать, получается очень смешно, как в этот раз, например, когда прокуратура признала противозаконными их дурацкие инициативы. Лучше бы просто сидели и не вредили. И, выбирая, кого покормить, - бездомного кота или челябинского чиновника, я, конечно, выберу кота. Он и симпатичнее, и прок от него есть в отличие от. ‼️‼️‼️ Всем совет: если в вашем регионе власти пытаются повторить глупость челябинских чиновников, запрещая волонтёрам кормить бездомных животных и ухаживать за ними, пишем в прокуратуру и отменяем эти решения как незаконные. А челябинские власти опять «прославились» на всю страну. Это талант! https://t.me/c/1322729948/8732 **************************************************************************