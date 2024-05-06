"Т Плюс" отремонтирует тепловые сети Нижней зоны от Новокуйбышевской ТЭЦ-1

Специалисты ПАО "Т Плюс" выполнят текущий ремонт тепловых сетей Новокуйбышевской ТЭЦ-1. В связи с этим будет приостановлено горячее водоснабжение с 13 по 19 мая для жителей, организаций и предприятий Нижней зоны города, сообщили в компании.

В ходе ремонта тепловые сети будут проверены повышенным давлением воды. В этой связи энергетики напоминают жителям города о необходимости соблюдения простых правил безопасности вблизи энергообъектов:

не оставлять автотранспорт на тепловых трассах, тепловых камерах, люках колодцев, вблизи наружных трубопроводов;

ограничить пребывание граждан вблизи наружных теплосетей и тепловых камер;

разъяснить детям опасность игр вблизи объектов теплосетевого хозяйства.

Подача горячего водоснабжения потребителям будет восстановлена совместно с коммунальными организациями после завершения ремонтных работ.

Обо всех обнаруженных повреждениях и прочих инцидентах на тепловых сетях, или фактах наличия открытых люков на тепловых камерах просьба незамедлительно сообщать в оперативную диспетчерскую службу Новокуйбышевских тепловых сетей по телефону (84635) 6-27-60. Также можно воспользоваться онлайн-сервисом "Тепловая справочная служба" (ТСС) по телефону 8 (800) 700-18-46 или на сайте tss.tplusgroup.ru.

"Т Плюс" приносит извинения жителям за временные неудобства, связанные с выполнением необходимых мероприятий по подготовке тепловых сетей города к предстоящей зиме!", — отметили в компании.