В Самаре "забыли" переселить ветерана Великой Отечественной войны

Ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный учитель РСФСР, Нина Георгиевна Белько много лет прожила в Куйбышевском районе Самары. Ее двухэтажный дом стали расселять в связи с постановлением главы города Елены Лапушкиной "Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений". А вот новое жилье не предоставили.

Ветерану предложили компенсацию в 2,2 млн руб. — на такие деньги в этом районе аналогичное по площади и пригодное для жизни ветерана жилье, кажется, не найти. Общая площадь квартиры ветерана сейчас — 48,3 кв. м.

"Мы конце мая — начале июня написали отказ от денежной компенсации с просьбой предоставления взамен жилья. В ноябре пришло уведомление, что должны предоставить жилье, и нужно подготовить пакет документов. В начале декабря я предоставила все документы согласно перечню. Далее переселили всех наших соседей в "Амград", а нас не приглашают. Мама у меня в полном здравии, ждала квартиру и очень расстроилась. У нее вопрос — почему дали всем, кроме нее?", — рассказывает дочь Нины Георгиевны.

Дочь ветерана объясняет, что поехала с мамиными вопросами в департамент управления имуществом. Там ей сказали, что для них жилье не закуплено. Обещали позвонить в январе 2024 г., "после праздников". Дальше — ни звонков, ни приглашений. Женщина стала звонить в департамент сама.

"Объясняю, что мама — участник войны, заслуженный человек и прочее. Там советуют обратиться в органы опеки. Мол, возможно, там как для участника войны быстрее решат вопрос", — рассказывает дочка ветерана.

15 марта семья Нины Георгиевны написала обращение к депутату Госдумы Александру Хинштейну.

"И 22 марта мне позвонили из департамента, сказали, что нужно прийти. Я прихожу и мне говорят — вас же три дня назад переселили. Вам предоставили квартиру. Я спрашиваю: "Где, покажите?". Потом специалист сходил куда-то, пришел и говорит: "Извините, не переселили оказывается, а купили для вас жилье". Я спросила, мол, где. Мне отвечают: "Эту информацию мы для вас не предоставляем", — продолжает рассказывать о злоключениях ветерана ее дочь.

В итоге дочь ветерана пришла на прием к Александру Хинштейну. После его реакции самарские чиновники обещали решить вопрос в мае.