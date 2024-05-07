"Т Плюс" отремонтирует тепловые сети от теплоисточников в Тольятти

Специалисты ПАО "Т Плюс" выполнят текущий ремонт тепловых сетей. В связи с этим временно будет ограничено горячее водоснабжение.
- с 13 по 19 мая — для жителей и организаций Центрального района и кварталов 14А и 17А Автозаводского района Тольятти;
- 15 мая — для потребителей мкрн Лесное;
- 16 мая — для жителей и объектов мкрн Портовый.
В ходе ремонта тепловые сети будут проверены повышенным давлением воды. В этой связи энергетики напоминают жителям города о необходимости соблюдения простых правил безопасности вблизи энергообъектов:
- не оставлять автотранспорт на тепловых трассах, тепловых камерах, люках колодцев, вблизи наружных трубопроводов;
- ограничить пребывание граждан вблизи наружных теплосетей и тепловых камер;
- разъяснить детям опасность игр вблизи объектов теплосетевого хозяйства.
Подача горячего водоснабжения потребителям будет восстановлена совместно с коммунальными организациями после завершения ремонтных работ.
Обо всех обнаруженных повреждениях и прочих инцидентах на тепловых сетях, или фактах наличия открытых люков на тепловых камерах просьба незамедлительно сообщать в оперативную диспетчерскую службу Тольяттинских тепловых сетей по телефонам: (8482) 71-92-52 и (8482) 28-33-22. Также можно воспользоваться онлайн-сервисом "Тепловая справочная служба" (ТСС) по телефону 8 (800) 700-18-46 или на сайте tss.tplusgroup.ru.
"Т Плюс" приносит извинения жителям за временные неудобства, связанные с выполнением необходимых мероприятий по подготовке тепловых сетей города к предстоящей зиме.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!