В Самаре началась всероссийская акция Росгвардии "Парад у дома ветерана"

В рамках всероссийской акции войск правопорядка "Парад у дома ветерана" сотрудники и военнослужащие регионального управления Росгвардии поздравили с приближающимся Днем Победы майора в отставке Андрея Петровича Тонковидова и его супругу Зою Федоровну.

В июне 1941 г., когда его старшие братья ушли на фронт, на тот момент еще подросток Андрей Тонковидов трудился в тылу. Его очередь взять в руки оружие настала в 1944 г., когда юношу призвали в ряды вооруженных сил. В марте победного 1945 г. молодого солдата включили в состав конвоя, охранявшего эшелоны с военнопленными вермахта.

После окончания Великой Отечественной войны Андрей Петрович долгое время служил во внутренних войсках МВД СССР. После выхода на пенсию стал преподавателем по начальной военной подготовке в одном из учебных заведений Куйбышева.

Супруга Андрея Петровича, Зоя Федоровна, во время войны была связистом. В составе Украинского фронта дошла до Берлина. После окончания Великой Отечественной войны Зоя Федоровна трудилась на Куйбышевском заводе аэродромного оборудования, вела на предприятии активную общественную деятельность.

В предпраздничный день ветеранов поздравил заместитель начальника Управления Росгвардии по Самарской области по военно-политической работе полковник Василий Суржок. Он поблагодарил Андрея Петровича и Зою Федоровну за их вклад в Великую Победу и за то, что своим активным жизнелюбием они подают пример не только соседям, но и всем жителям региона. Кроме того, полковник Суржок передал ветеранам поздравления с праздником от командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-лейтенанта Сергея Просяника.

Для всех собравшихся жителей окрестных домов военный оркестр под управлением майора Олега Чемоданова исполнил композиции военной поры. На прощание росгвардейцы вручили ветерану войск правопорядка вторую книгу его воспоминаний, напечатанную накануне Дня Победы. Первая часть мемуаров Андрея Тонковидова увидела свет перед 9 мая 2023 года.