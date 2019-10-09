Майор Шапшов: все уверены, что судья не станет оправдывать какого-то мента из Тольятти

В среду, 9 октября, в Автозаводском райсуде Тольятти завершились судебные прения по делу местных оперативников, обвиняемых во получении взятки. На скамье подсудимых бывший начальник Угро Центрального райотдела полиции майор Владимир Шапшов, его экс-подчиненный Сергей Тарасенко и сотрудник ОП № 23 Александр Атаулов.

Напомним, рассмотрение дела о вымогательстве 150 тыс. руб. за не возбуждение уголовного дела началось еще в декабре 2018 года. На данный момент все подсудимые находятся под домашним арестом.

Гособвинитель, считая, что вина подсудимых была полностью доказана, просил суд приговорить Шапшова к девяти годам лишения свободы, Тарасенко — к семи с половиной, а Атуалова — к восьми с половиной.

Выступая перед судом, адвокат Екатерина Сокирская потребовала оправдать Шапшова за непричастностью к преступлению: "Из показаний потерпевшего Уварова от 19 января 2018 г. известно: "Тарасенко мне сказал: "Ну что, как будем решать Сергей?" Я спросил: "Что от меня нужно?" Тарасенко сказал: "Ты взрослый парень, подумай, что нужно от тебя?" Опасаясь провокации со стороны сотрудников полиции, я стал отвечать уклончиво. Я спросил: "Сколько нужно?" Тарасенко сказал, что нужно 150 тыс. рублей…"

Таким образом, конкретные слова о деньгах якобы исходили именно от Тарасенко, а не от Шапшова. При этом Тарасенко и следователи утверждают, якобы именно Шапшов сообщил Уварову, что нужно от него, и вопрос был лишь в сумме. Таким образом, по мнению адвоката, смысл разговора Уварова с Тарасенко никак не вяжется с версией о предварительной договоренности Уварова с Шапшовым о взятке.

В своих показаниях Тарасенко, Канбаров, Трошин и Зоткин описывают, как Тарасенко неоднократно выходил из кабинета, якобы чтобы созвониться с начальником и согласовать сумму взятки. Но сторона защиты утверждает, что есть доказательства, что в этот период не было ни телефонных, ни интернет соединений между Шапшовым и Тарасенко. Следовательно, Тарасенко не мог получить указания от Шапшова.

"Это красноречиво говорит о том, что обвинение моему подзащитному построено на фантазии следователя, Тарасенко, Канбарова, Зоткина и Трошина", — резюмирует Екатерина Сокирская.

"Вот тут в прениях сказали, что я не смог организовать работу в своем подразделении… — говорил майор Шапшова в "последнем слове". — Но я руководил отделом более двух лет, и на протяжении этого времени уголовный розыск ОП № 24 УМВД России по Тольятти был лучшим в городе, а по некоторым показателям, например раскрытию преступлений прошлых лет за 2017 г., мы были лучшими в Самарской области.

Я почти год исполнял обязанности заместителя начальника отдела полиции, находился в кадровом резерве на должность начальника отдела полиции. Я не пытаюсь хвалится, мои слова легко проверить, достаточно было навести справки обо мне не только у моих коллег, но и у сотрудников прокуратуры, следственного комитета и суда Центрального района, и я уверяю, несмотря на то, что для всех хорошим никогда не будешь, вы обо мне ничего плохого бы не услышали!

Я работал в полиции, а не зарабатывал! Для меня удивительно смотреть на нашего государственного обвинителя, которая не имея ни одного доказательства, не только продолжает утверждать о доказанной вине, но и запросила для нас огромные сроки. Я, конечно, понимаю, что она просто защищает подпись руководителя, который не прочитал это дело, а доверился своим компаньонам из областного Следственного комитета и поставил подпись на обвинительном заключении. А если бы он его прочел, то, конечно, же задал бы много вопросов. И хотя обвинение никто не проверял, административный ресурс огромен, границ и препятствий нет! И дело в суде, и все они уверены, что судья не станет оправдывать какого-то мента из Тольятти. У нас так не принято!

Правы они или нет, мы все скоро узнаем. Ваша Честь, я не имею права задавать вам вопросы, но уверен, что если бы я вас спросил, выносили ли вы хоть раз обвинительный приговор невиновному человеку, вы бы ответили: "Нет". И я бы очень не хотел, стать первым невиновным человеком, которого вы осудите.

Ваша Честь, я еще раз заявляю, что не совершал никакого преступления, не требовал и не получал взяток, никому не угрожал".