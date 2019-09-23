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Суды Происшествия

Майору угрозыска Владимиру Шапшову запросили девять лет колонии

ТОЛЬЯТТИ. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В минувшую пятницу, 20 сентября, в Автозаводском райсуде начались прения в процессе по делу экс-начальника уголовного розыска Центрального райотдела полиции Владимира Шапшова, которого вместе в двумя бывшими оперативниками обвиняют в получении взятки.

Напомним, в сентябре 2017 г. сотрудники УФСБ задержали в Тольятти полицейского Динара Шайдуллова с поличным при получении незаконного вознаграждения, якобы за невозбуждение уголовного дела за сбыт анаболиков. Он, заключив досудебное соглашение со следствием, сообщил, что деньги предназначались для коллег — Сергея Тарасенко и Эмиля Канбарова, и был условно осужден.

Экс-начальнику УГРО ОП №24 Владимиру Шапшову вновь предъявили обвинение во взяточничестве Экс-начальнику УГРО ОП №24 Владимиру Шапшову вновь предъявили обвинение во взяточничестве
Бывший начальник уголовного розыска Автозаводского райотдела полиции Тольятти Владимир Шапшов и его защитник в очередной раз ознакомились с предъявленным обвинением во взяточничестве. В ближайшее время материалы уголовного дела опять направят в прокуратуру.

Полицейские, оказавшись в следственном изоляторе, пошли по проторенной дороге и, заявили, что деньги вымогали по распоряжению своего начальника — Шапшова.

Канбаров год назад за превышение должностных полномочий получил три года условно. А за вымогательство взятки в 70 тыс. руб. теперь привлекают к ответственности Шапшова, Тарасенко и Александра Атаулова.

Государственный обвинитель в заключение своей речи запросил для майора Шапшова 9 лет лишения свободы, Атаулову — 8,5 лет, а Тарасенко — 7,5 лет, так как он сотрудничал со следствием.

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