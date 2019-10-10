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Финансы Экономика и бизнес

ВСК выплатила более 189 млн рублей купонного дохода по биржевым облигациям

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серии 001Р-01 (идентификационный номер выпуска 4B02-01-10202-Z-001P). Размер выплат за пятый купонный период составил 189,2 млн рублей, в расчете на одну облигацию — 55,6 рубля.

ВСК разместила биржевые облигации серии 001P-01 на общую сумму 4 млрд рублей в апреле 2017 года. Компания успешно прошла оферту в октябре 2018 года. Ставка четвертого, пятого, шестого купонов установлена на уровне 11,15%. Следующая оферта предусмотрена в апреле 2020 года.

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