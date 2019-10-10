ВСК выплатила более 189 млн рублей купонного дохода по биржевым облигациям

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Страховой Дом ВСК осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серии 001Р-01 (идентификационный номер выпуска 4B02-01-10202-Z-001P). Размер выплат за пятый купонный период составил 189,2 млн рублей, в расчете на одну облигацию — 55,6 рубля.