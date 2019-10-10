Молодежным организациям Самарской области представят спектакль СГИК "Аленький цветочек"

В пятницу, 11 октября, в 16:00 в Самарском доме молодежи на пр. Ленина, 3 состоится предпоказ спектакля-победителя регионального тура фестиваля "Театральное Приволжье" для представителей молодежных организаций Самарской области.

Спектакль 2-го актерского курса Самарского государственного института культуры "Аленький цветочек" принимает участие в конкурсе на звание победителя фестиваля "Театральное Приволжье", так же, как и 13 других студенческих театральных постановок из регионов ПФО.

На телеэкранах постановку увидят зрители всего округа, а после завершения показа они смогут отдать свой голос за наиболее понравившийся проект, отправив смс на многоканальный номер. При этом по условиям конкурса голосовать можно только за спектакли из других регионов.

Чтобы поддержать студентов Самарского государственного института культуры, задействованных в постановке "Аленького цветочка", актив творческой молодежи региона соберется в Самарском доме молодежи для совместного просмотра видеоверсии спектакля. Прийти и посмотреть постановку приглашаются все желающие.

Планируется, что на мероприятии ребята обсудят молодежную постановку сказки и поговорят о развитии театрального искусства. Известно, что в Самаре уже сформировалась группа поддержки из поклонников творчества молодых актеров спектакля.

Спектакль "Аленький цветочек" — это история о добром, великодушном сердце и чистой, благородной душе. История героини сказки Сергея Аксакова, рассказанной ему в детстве ключницей Пелагеей, знакома многим. Сказку "Аленький цветочек" Сергей Тимофеевич посвятил внучке Оленьке, дочери самарского губернатора Григория Сергеевича Аксакова.

В главных ролях: Александр Бригаднов (Купец); Анжелика Марфина (Старшая дочь); Марина Лукина (Средняя дочь); Виктория Мамаева (Младшая дочь); Антон Черенков (Королевич).

Отметим, что видеоверсию спектакля можно будет увидеть 12 октября в 09:00 на телеканале "Губерния".