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Футбол Спорт

СМИ: В Турции заявил о принципиальном соглашении по трансферу Соболева

АНКАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Бывший вице-президент "Бешикташа" Ахмет Нур Чеби, выдвигая свою кандидатуру на выборах президента клуба, заявил, что достиг принципиальной договоренности по многим вопросам, связанным с трансфером форварда "Крыльев Советов" Александра Соболева, сообщает matchtv.ru.

Как пишет издание, Чеби, который занимается строительным бизнесом, восхищается игрой 22-летнего россиянина и может задействовать свои связи в России, чтобы переманить игрока.

В текущем сезоне РПЛ Соболев с 10-ю забитыми голами делит первое место в списке лучших бомбардиров турнира с форвардом "Ростова" Эльдором Шомуродовым. Ранее сообщалось об интересе к Соболеву со стороны "Манчестер Юнайтед", "Боруссии" (Дортмунд) и "Вольфсбурга".

Сейчас нападающий самарской команды находится в расположении сборной России, которая готовится к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года против Шотландии (10 октября) и Кипра (13 октября).

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