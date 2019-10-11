СМИ: В Турции заявил о принципиальном соглашении по трансферу Соболева

Бывший вице-президент "Бешикташа" Ахмет Нур Чеби, выдвигая свою кандидатуру на выборах президента клуба, заявил, что достиг принципиальной договоренности по многим вопросам, связанным с трансфером форварда "Крыльев Советов" Александра Соболева, сообщает matchtv.ru.

Как пишет издание, Чеби, который занимается строительным бизнесом, восхищается игрой 22-летнего россиянина и может задействовать свои связи в России, чтобы переманить игрока.

В текущем сезоне РПЛ Соболев с 10-ю забитыми голами делит первое место в списке лучших бомбардиров турнира с форвардом "Ростова" Эльдором Шомуродовым. Ранее сообщалось об интересе к Соболеву со стороны "Манчестер Юнайтед", "Боруссии" (Дортмунд) и "Вольфсбурга".

Сейчас нападающий самарской команды находится в расположении сборной России, которая готовится к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года против Шотландии (10 октября) и Кипра (13 октября).