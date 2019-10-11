Тольяттинца будут судить за убийство малолетней дочери

Зампрокурора Самарской области Алексей Павлов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 28-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве своей дочери. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, в октябре 2018 г. в Тольятти пьяный отец избил свою дочь, которой не было и полутора лет. От полученных травм девочка скончалась в городской детской больнице.

Мужчине предъявили обвинение по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"), п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание несовершеннолетнего"), ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело направят в Самарский областной суд.