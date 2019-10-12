"Балтика-Самара" отпраздновала Oсtober Beer Festival-2019

В субботу, 12 октября, на пивоварнях "Балтики" по всей России отметили VI Oсtober Beer Festival (18+). Специальную экскурсию, посвященную фестивальной пивной культуре, на "Балтике-Самара" посетили более 80 гостей (18+). October Beer Fest уже стал традиционным мероприятием в календаре туристических событий региона.

Oсtober Beer Festival вновь отмечали на восьми заводах "Балтики" в Петербурге, Туле, Воронеже, Ярославле, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Самаре и Хабаровске.

Организаторы ежегодного осеннего праздника пригласили гостей отправиться в квест по заводу, чтобы найти редкий пивной артефакт и узнать о производстве качественного пива. Каждую пивоварню они превратили в большое фестивальное пространство, создав атмосферу знаменитого пивного праздника.

Участникам экскурсии предложили увлекательный квест по пивоварне

В ходе тематической экскурсии по лабиринтам пивоварни участники посмотрели, как создаётся разнообразное пиво высокого качества на "Балтике". Гости узнали, что за свою историю сорта компании получили награды более 670 наград российских и международных дегустационных конкурсов. Например, самый баварский сорт в линейке компании "Балтика 8" — лауреат премий в Новой Зеландии, Великобритании, России, США, Казахстане и Германии, а лагер "Балтика 7", который относится к стилю дортмундер, впервые сварили в одноименном городе Земли Северный Рейн. Сегодня "семерку" знают и любят в 55 стран на пяти континентах. Участники квеста с интересом послушали о строгих требованиях, которые предъявляются к оборудованию и производству лицензионных сортов на "Балтике", в том числе немецкого лагера Holsten.

Справиться с вопросами BeerQuizz гостям помогли знания о пиве и пивоварении, полученные на экскурсии

Примерив на себя роль коллекционеров пивных артефактов, гости отвечали на вопросы и выполняли задания, пополняя багаж знаний об истории пива. Приобщившись к баварской традиции по угадыванию содержимого чемодана пивовара, они узнали, почему в каждом светлом лагере есть частичка Carlsberg. Всё благодаря открытию работником лаборатории компании Эмилем Хансеном чистой культуры дрожжей в 1883 году. Кстати, шкала водородного показателя pH также своим появлением обязана лаборатории компании — её создал химик Сёрен Сёренсон.

В финале гостей ждала дегустация пива и интеллектуальный BeerQuizz

Отдать дань главной традиции баварского фестиваля и отведать отменного пива в теплой веселой компании смогли все участники Oсtober Beer Festival!

Мария, посетитель October beer festival на "Балтике-Самара": "October beer festival на "Балтике" — это возможность увидеть масштабное производство и все этапы создания напитка и множество веселых активностей: от баварской традиции по угадыванию содержимого чемодана старого пивовара и фото до учебы немецко-пивного языка. Нам повезло — в составе нашей группы были гости из Германии, они с легкостью прочитали самые замысловатые пивные термины на немецком, делились знаниями об "Октоберфесте", и, кстати, особо отметили вкус самого "баварского" из всех балтийских сортов — "Балтики8".

Гости OctoberBeerFest охотно позировали в тематической фотозоне

Фотографии с мероприятий по всей России можно посмотреть в социальных сетях по официальному хештегу #visitbaltika. Записаться на регулярные экскурсии по производству на заводах "Балтики" можно по ссылке (18+).