"Нестле Россия" пожаловалось на "Лукаморье" из-за недобросовестной конкуренции

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Самарской области возбуждено дело в отношении ООО "Лукаморье" по заявлению ООО "Нестле Россия" по признакам недобросовестной конкуренции, сообщает пресс-служба ведомства.

В своем обращении ООО "Нестле Россия" указало, что является производителем кондитерских изделий "KitKat" и "Nesquik", общество также осуществляет продвижение, рекламу и продажу указанных кондитерских изделий. Заявителю стало известно, что самарское ООО "Лукаморье" является производителем кондитерских изделий "Катя Кэт" и "Мистик", оформление упаковок которых сходны до степени смешения с товарными знаками упаковок "KitKat" и "Nesquik".

По мнению "Нестле Россия", производство и введение в оборот продукции кондитерских изделий "Катя Кэт" и "Мистик" содержит признаки недобросовестной конкуренции со стороны ООО "Лукаморье".

"Выявлено, что заявитель направлял в адрес ООО "Лукаморье" предупреждение о прекращении введения в оборот кондитерских изделий "Мистик". ООО "Лукаморье" заверило ООО "Нестле Россия", что распространение продукции "Мистик" прекращено". Однако ООО "Лукаморье" впоследствии начало выпуск продукции "Катя Кэт", - говорится в сообщении ведомства.

По результатам рассмотрения всех имеющихся сведений и материалов было решено возбудить дело по признакам нарушения ст. 14. 6 Закона о защите конкуренции в отношении ООО "Лукаморье".