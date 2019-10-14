В Тольятти будут судить неосторожного водителя фургона, насмерть сбившего старушку

В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя, который, управляя фургоном, по неосторожности насмерть сбил пожилую женщину, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

ДТП произошло в августе текущего года во дворе жилого дома на ул. 70 лет Октября. По версии следствия, водитель при движении задним ходом проявил небрежность и невнимательность к дорожной обстановке, в результате чего совершил наезд на находившегося позади автомобиля пешехода. Пострадавшая 75-летняя женщина впоследствии скончалась в больнице от полученных травм.

В отношении водителя сотрудниками следственного управления Управления МВД России по г. Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".