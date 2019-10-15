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Строительство Строительство и недвижимость

На Московском шоссе недалеко от ЦАВа ведется незаконная стройка

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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На Московском шоссе напротив дома №1а по ул. Центральной ведется самовольное строительство, сообщает "Самарское обозрение".

На огороженную площадку обратили внимание местные жители и написали о ней в социальной сети. Информация о том, какая организация ведет стройку и что за объект возводится, на ограждении не указана. По информации регионального минстроя, ведомство не выдавало разрешений на строительство в этом месте.

А между тем работы на площадке ведутся очень быстро: к вечеру 10 октября строители уже приступили к заливке бетоном перекрытия второго этажа. По информации из Единого государственного реестра недвижимости, участок, на котором находится стройплощадка, предназначен для многоэтажной жилой застройки.

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