СМИ: Иржи Ярошик готов возглавить "Крылья Советов", если появится вакансия

Экс-футболист "Крыльев Советов" Иржи Ярошик, в настоящее время получающий тренерскую лицензию, сообщил, что готов возглавить самарский клуб, если возникнет соответствующая вакансия, пишет rsport.ria.ru.

"После завершения тренерских курсов, конечно, есть желание возглавить какую-нибудь команду. Почему бы не прийти в "Крылья Советов"? Я не против. Это город, в котором я жил. У меня там полно друзей, я знаю, где находится база. Знаю, что в Самаре живут одни из лучших фанатов. Там мне было бы намного легче, чем в любой другой команде", - заявил Ярошик.

Ярошик выступал за "Крылья Советов" в 2008-2009 годах. В составе самарского клуба полузащитник провел 49 матчей, забил четыре мяча.