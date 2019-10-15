Матч "Крыльев Советов" с "Оренбургом" рассудит Василий Казарцев

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Матч 13-го тура Российской Премьер-лиги 2019/20 между "Оренбургом" и "Крыльями Советов" рассудит бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым, сообщает пресс-служба самарского клуба.