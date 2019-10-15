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Футбол Спорт

Матч "Крыльев Советов" с "Оренбургом" рассудит Василий Казарцев

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Матч 13-го тура Российской Премьер-лиги 2019/20 между "Оренбургом" и "Крыльями Советов" рассудит бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин и Тихон Калугин; резервный судья - Сергей Чебан; инспектор - Сергей Французов.

Ранее Василий Казарцев судил 13 матчей с участием "Крыльев Советов". Выиграть волжане смогли лишь трижды, потерпели восемь поражений и дважды сыграли вничью.

Напомним, матч "Оренбург" - "Крылья Советов" состоится в воскресенье, 20 октября, на оренбуржском стадионе "Газовик". Начало в 12:30.

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