Матч "Крыльев Советов" с "Оренбургом" рассудит Василий Казарцев

Матч 13-го тура Российской Премьер-лиги 2019/20 между "Оренбургом" и "Крыльями Советов" рассудит бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым, сообщает пресс-служба самарского клуба.
Ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин и Тихон Калугин; резервный судья - Сергей Чебан; инспектор - Сергей Французов.
Ранее Василий Казарцев судил 13 матчей с участием "Крыльев Советов". Выиграть волжане смогли лишь трижды, потерпели восемь поражений и дважды сыграли вничью.
Напомним, матч "Оренбург" - "Крылья Советов" состоится в воскресенье, 20 октября, на оренбуржском стадионе "Газовик". Начало в 12:30.