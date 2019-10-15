ОНФ потребовал от мэрии Самары закопать два котлована после устранения прорыва на ул. Авроры

Жильцы дома №57 по ул. Авроры в Самаре уже месяц пытаются добиться в различных инстанциях устранения котлованов после коммунальной аварии.

Месяц назад тепловики ликвидировали здесь прорыв: раскопали асфальт, вырыли два котлована, устранили аварию. Однако ямы никто не засыпал.

Жительница Лилия Моренко поделилась своим видео. Женщина рассказывает, что звонила во все инстанции: управляющую компания, тепловикам, в администрацию Советского района, - среди них ответственности за ямы никто не берет.

На место выехали активисты ОНФ в Самарской области и встретились с жителями, которые крайне обеспокоены своей безопасностью и безопасностью детей.

Письмо с требованием срочно поставить ограждение, засыпать котлованы и разобраться, почему

весь бюрократический путь должны проходить сами жители, в то время как уполномоченные органы бездействуют, уже направлено в мэрию Самары.