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ЖКХ и благоустройство Общество

ОНФ потребовал от мэрии Самары закопать два котлована после устранения прорыва на ул. Авроры

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жильцы дома №57 по ул. Авроры в Самаре уже месяц пытаются добиться в различных инстанциях устранения котлованов после коммунальной аварии.

Фото: Самарское региональное отделение ОНФ

Месяц назад тепловики ликвидировали здесь прорыв: раскопали асфальт, вырыли два котлована, устранили аварию. Однако ямы никто не засыпал.

Жительница Лилия Моренко поделилась своим видео. Женщина рассказывает, что звонила во все инстанции: управляющую компания, тепловикам, в администрацию Советского района, - среди них ответственности за ямы никто не берет. 

На место выехали активисты ОНФ в Самарской области и встретились с жителями, которые крайне обеспокоены своей безопасностью и безопасностью детей.

Письмо с требованием срочно поставить ограждение, засыпать котлованы и разобраться, почему
весь бюрократический путь должны проходить сами жители, в то время как уполномоченные органы бездействуют, уже направлено в мэрию Самары.

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