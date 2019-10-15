По факту гибели 13-летнего мальчика в Самаре возбудили уголовное дело

Во вторник, 15 октября, стало известно, что следователи возбудили уголовное дело в связи с обнаружением тела 13-летнего мальчика без признаков жизни в лесной зоне на 6-й просеке, об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

По данным надзорного ведомства, погибшим является учащийся 7-го класса самарской школы №139. Его тело было обнаружено 14 октября в 14:10. Рядом с телом правоохранители нашли два баллона от дезодоранта и освежитель воздуха в пластиковом пакете.

Уголовное дело квалифицировано по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

Ход и результаты расследования уголовного дела контролируются прокуратурой Промышленного района. Также в связи со случившимся прокуратурой организована надзорная проверка.