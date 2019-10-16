Не все заводы готовы вложиться в эко-лабораторию для Тольятти

В среду, 16 октября в мэрии Тольятти по инициативе депутата Самарской губернской думы Дениса Волкова рассматривали вопрос, как оградить жителей автограда от выбросов, на которые люди жалуются уже не один год. Обсуждение с экспертами и общественниками организовали в рамках заседания общественной комиссии при комитете губдумы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды.

Вопрос о состоянии атмосферного воздуха рассматривали два года назад на подобном совещании. Уже тогда было ясно, что мониторинг ситуации с выбросами ведется слабо и городу необходима собственная мобильная лаборатория, которая могла бы оперативно проводить анализ воздуха в любое время суток. Почти все крупные предприятия города готовы были выделить средства на ее покупку в 2017 году. Однако сегодня выяснилось, что несколько компаний — "СИБУР-Тольятти", "Т Плюс" и другие — до сих пор "находятся в раздумьях". Кроме того, мэрия заявила о необходимости в 12-ти автоматических стационарных постах, которые бы могли контролировать выбросы. Но где их разместить, чтобы получать действительно объективную информацию, до сих пор не ясно.

По информации руководителя управления природопользования и охраны окружающей среды департамента городского хозяйства Надежды Павлиновой, показатели по состоянию воздуха улучшаются год от года, а основной источник загрязнения воздуха — не предприятия, а автотранспорт. Однако с ней не согласилось научное сообщество. Так, доктор технических наук Сергей Афанасьев предоставил расчеты, согласно которым первая причина агрессивного смога в Тольятти — деятельность предприятий, а уже потом авто.

"К сожалению, после докладов чиновников и представителей контролирующих органов, у нас больше вопросов, чем ответов, — резюмировал Денис Волков. — Мне постоянно жалуются жители Тольятти и его окрестностей на неприятный запах. Недавно я получил коллективную жалобу жителей Тимофеевки. Я сам живу в Тольятти и, давайте будем честны, так как воняет последние четыре года, в городе не было никогда. Почему за два года почти ничего не было сделано в этом направлении, неясно. Минприроды обещало выработать программу модернизации система контроля. Где она? Почему в случае поступления жалоб населения не проверяются все предприятия, а только те два, возле которых есть стационарный пост контроля воздуха? Мы должны показать людям объективную картину, а не отчитываться для галочки".

Кроме того, депутат подчеркнул — не все выбросы с сильным запахом имеют превышение ПДК. Поэтому необходимо в федеральное законодательство вносить такой критерий как "запах". "Я готов обратиться к коллегам, в том числе из госдумы, чтобы выйти с соответствующей инициативой. У нас же есть такой критерий как шум, который мешает гражданам? По аналогии нужно проработать и запах. Чтобы в последующем он учитывался, в том числе и в градостроительной политике", — считает Волков.