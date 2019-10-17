Антон Бобер вошел в тренерский штаб "Крыльев Советов"

В "Крыльях Советах" тренерскую карьеру начал бывший полузащитник самарской команды Антон Бобер, пишет sgpress.ru со ссылкой на заместителя председателя правительства Самарской области Александра Фетисова.

На сегодняшний день укомплектован тренерский штаб футбольного клуба "Крылья Советов": "К этой работе мы привлекаем наших футболистов и тех, кому небезразличен клуб. Так, тренером уже работает Сергей Корниленко. Его колоссальный опыт и эффективность как игрока не подлежат сомнению. Уверен, что он сможет передать свой опыт молодым игрокам. Также начал свою карьеру тренера Антон Бобер. Он сейчас работает в ЦПФ", — сообщил Фетисов.